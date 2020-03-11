Топ-5 самых востребованных компетенций на рынке труда

Согласно опросу Национального агентства развития квалификаций (НАРК) и Фонда ВЦИОМ, самыми дефицитными специальностями оказались: инженер, учитель и врач.

В топ дефицитных квалификаций помимо представителей редких специальностей, таких как «оператор по подземному ремонту скважин», вошли также выпускники ряда «классических» направлений. Так, инженер (100% по шкале дефицитности), учитель (86%) и врач (84%) оказались в топ-10 дефицитных квалификаций, программист (41%) — в топ-20.

Думая о развитии общепрофессиональных компетенций, соискателям следует обратить внимание на работу в коллективе, самообразование, деловую коммуникацию, инициативность и применение информационно-коммуникационных технологий — данные качества набрали более четырех баллов по шкале важности для работодателей.

Работодатели заботятся о компетенциях своих сотрудников.

Только на 1,6% предприятий не проводится никаких мероприятий по восполнению дефицитов знаний и умений работников. Наиболее распространены практика наставничества (26%), инструктаж работников (23%), обучение в образовательных организациях (21%) и проведение семинаров, мастер-классов и тренингов (18%).

Ключевыми проблемами при заполнении вакансий на предприятии для работодателей стали отсутствие претендентов (20%) или необходимой у них квалификации (20%), низкий уровень заработной платы относительно других работодателей (15%), недостаток выпускников с данной квалификацией (13%), завышенные ожидания претендентов (8%). У 14% работодателей подобных проблем не возникало.

По инициативе Президента РФ с 2014 года развивается национальная система квалификаций. Одним из ее важнейших элементов является мониторинг рынка труда, направленный на определение потребности экономики в квалифицированных кадрах и их подготовке в системе образования. В реестре Минтруда описаны 1977 квалификаций, однако они нуждаются в постоянном обновлении.

Для того чтобы прояснить ситуацию, был предпринят проект НАРК — ВЦИОМ. Опрошено более 13 000 работодателей — руководителей предприятий, линейных руководителей и сотрудников HR-служб. От них были получены данные о 4691 квалификации.