78% ультрахайнетов во всем мире ставят недвижимость выше облигаций и акций

Согласно данным опроса в рамках The Wealth Report 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank, в 2019 году 78% частных инвесторов-мультимиллионеров во всеми мире планируют увеличить или сохранить существующие вложения в недвижимость.

Учитывая, что самая высокая доля вложений в их инвестиционных портфелях приходится именно на этот класс активов – 27% против 23% на акции.

17% ультрахайнетов заявили о желании инвестировать в покупку коммерческой недвижимости за рубежом, а в России и странах СНГ – 11%. Больше всего инвесторы планируют вложить средств в коммерческую недвижимость Великобритании.

В опросе приняли участие 620 финансовых консультантов, управляющих средствами ультрахайнетов со всего мира на сумму порядка $3,3 трлн.

Выяснилось, что сверхсостоятельные лица считают недвижимость наиболее привлекательным активом по сравнению с такими традиционными классами, как акции и облигации, благодаря ее относительной стабильности и более высокой доходности. 78% респондентов намерены увеличить или сохранить существующие вложения в данный актив, что выше аналогичного показателя для облигаций и акций, в которые собираются инвестировать 68% и 62% респондентов соответственно.

Согласно опросу, максимальную долю в инвестиционном портфеле ультрахайнетов занимает недвижимость – 27%, на акции приходится – 23%, на облигации – 17%, на наличные – 11%. Что касается мультимиллионеров из России и стран СНГ, то в их портфелях недвижимость также занимает большую долю – 22%, на облигации и наличные – по 18%, а на акции при этом меньше, чем в среднем по миру – 16%.

Несмотря на то, что 24% ультрахайнетов во всем мире намерены инвестировать в коммерческую недвижимость на внутреннем рынке, порядка 17% из них заявили о желании инвестировать в покупку коммерческой недвижимости за рубежом. В частности, приобрести коммерческую недвижимость за границей планируют 32% состоятельных инвесторов с Ближнего Востока и 24% из Латинской Америки. В России и странах СНГ только 11% респондентов рассматривают такое пополнение инвестиционного портфеля.

При этом, российские ультрахайнеты в качестве приоритетных направлений для инвестирования в коммерческую недвижимость выбрали (ранжировано в порядке убывания): Великобританию, Италию, Израиль, Испанию, США, Россию, Португалию, Грецию, Францию и Румынию.

Наиболее активные инвесторы из стран Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки больше всего заинтересованы в инвестициях в зарубежную недвижимость, львиную долю которых, по всей вероятности, получит Великобритания.

Офисная недвижимость остается приоритетной целью для частных инвесторов, рассматривающих приобретение коммерческой недвижимости – 75% респондентов ответили, что интересуются данным сегментом. При этом, на втором и третьем местах практически вплотную следует недвижимость в сфере оздоровления, отели и развлекательные объекты, а также участки под застройку – 66% и по 61% (на отели и участки) респондентов выразили к ней интерес.

Среди мультимиллионеров России и стран СНГ наиболее востребованы, согласно опросу, офисы – 62%, индустриальные и инфраструктурные объекты, а также жилая недвижимость под сдачу в аренду – по 55%.

Несмотря на то, что офисная недвижимость остается основным объектом инвестирования частного капитала, сегменты, некогда считавшиеся «альтернативными», выходят на первый план. Только за последний год отели, объекты здравоохранения и дома престарелых привлекли $37 млрд. Согласно нашим прогнозам, эта тенденция сохранится по мере развития и стабилизации этих сегментов.

Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia: «Рынок коммерческой недвижимости России становится все более востребованным среди инвесторов, учитывая активный рост ставок аренды, который мы наблюдаем по качественным активам во всех сегментах в 2018-2019 гг. Рынок офисной недвижимости в Москве разогрет – вакансия падает несмотря на рост объем ввода новых площадей, ставки растут, и многие арендаторы и покупатели испытывают дефицит предложений в интересных локациях. Складской рынок тоже очень активен – мы отмечаем высокий спрос, особенно на качественные региональные объекты, которых также пока недостаточно для удовлетворения текущего спроса. Для инвесторов это открывает новые перспективные возможности, особенно с учетом последовательного снижения ЦБ ключевой ставки, влияющего на стоимость фондирования».