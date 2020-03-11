Студенты Иркутска смогут побороться за 100 тыс. рублей на конкурсе статей о продвижении бизнеса в Instagram

Победитель получит грант в размере 100000 рублей, которые пойдут на оплату следующего учебного года в вузе или специализированных курсов и программ, сообщают в городской администрации.

Студенты, занявшие второе и третье место, получат поощрительные призы. Участие бесплатное.

Принять участие в конкурсе могут студенты 2 – 5 курсов дневной и заочной форм обучения. Кандидату необходимо подготовить аналитическую статью и направить ее на электронную почту организатора educationru2020@gmail.com. Статья должна быть уникальной в файле Word или Google Docs объемом 2000 – 3000 слов на тему: «Место и роль Instagram в современном бизнесе. Сравнение с другими маркетинговыми каналами». Организаторы отмечают, что каждая работа будет проходить проверку на плагиат.

Также необходимо подать заявку на участие в конкурсе с помощью специальной формы до 31.03.2020 года включительно. С 01 по 10 апреля членами жюри проводится анализ и оценка работ кандидатов. По результатам определяются 3 лучшие работы, которые авторы будут защищать перед жюри 15 апреля в Москве. Организатором и грантодателем выступает сервис продвижения в инстаграм SMMdriver, финансовый портал Tradernew.pro сервиса Fromauto.top.