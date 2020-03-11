Связь-Банк вошел в двадцатку крупнейших банков по масштабу сети

Связь-Банк вошел в топ-20 рейтинга банков, оцененных порталом Бробанк.ру по уровню присутствия в субъектах Российской Федерации.

Аналитики интернет-ресурса, опираясь на данные официального сайта ЦБ РФ, ранжировали 150 крупнейших по активам банков. Филиальная сеть Связь-Банка, насчитывающая 78 точек продаж в 53 субъектах РФ, заняла 18 строчку в рейтинге.

Операционные офисы Связь-Банка, в которых доступен полный перечень услуг финансовой организации как для физических, так и для юридических лиц, а также представителей среднего и малого предпринимательства, расположены не только в центральных районах России, но и Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, Республиках Тыва, Якутия, Еврейском Автономном округе, Калининграде.

На основе результатов исследования аналитики портала Бробанк.ру делают вывод, что несмотря на стремительно развивающиеся технологии дистанционного обслуживания, банки видят необходимость в развитии филиальной сети, так как многие клиенты отдают предпочтение классическому обращению в офис.