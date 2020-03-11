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Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета

11 марта 2020

Во вторник клиенты ВТБ Капитал Инвестиций завели на брокерские счета в 15 раз больше средств, чем в среднем в торговый день. Всего было оформлено свыше 35 тысяч заявок на пополнение счетов более чем на 15 млрд руб. Основной объем сделок пришелся на покупки акций российских компаний - «голубых фишек».

За день приложением «ВТБ Мои Инвестиции» воспользовалось свыше 100 тыс. человек. Было исполнено более 600 тыс. сделок. Их общий оборот превысил 86 млрд руб. Это лишь на 20% выше средних дневных показателей.

Рекордными в плане объемов сделок стали первые два часа работы Московской биржи. Именно в это время объем совершенных в мобильном приложении сделок превысил средний за день. Количество уникальных входов составило порядка 70 тысяч, объем сделок – 200 тысяч. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции сработало штатно, обеспечив доступ к торгам для клиентов ВТБ Капитал Инвестиции даже в период повышенной нагрузки.

«Во вторник наши клиенты не только меняли структуру своих портфелей, но и инвестировали средства в покупку подешевевших ценных бумаг. Они видели возможность заработать и использовали ее. Любая сильная волатильность является проверкой качества услуг брокеров и зрелости самих игроков. Мы проходим этот тест успешно",  - отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Сегодня активными клиентами ВТБ Мои Инвестиции являются 200 тысяч человек, ежемесячный оборот сделок в приложении превышает 400 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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