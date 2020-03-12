В Нижнеудинском районе построят подростковый реабилитационный центр семейного типа

В селе Мельница Нижнеудинского района Иркутской области планируется построить социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает RosTender.info.

Правительство области объявило тендер по выбору проектировщика центра. С победителем готовы заключить контракт на 15,2 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 1 апреля, 15 апреля подведут его итоги. На разработку проекта победитель получит 4 месяца.

Согласно конкурсной документации, проживание детей в центре организуют по семейному типу. Каждая воспитательная группа, включающая 6 детей, будет жить в «квартире» с отдельным входом. В нее войдут 3 спальни (каждая на 2 ребенка), гостиная для отдыха и игр, комната для уроков, комната для проживания воспитателя, кухня, раздельные санузлы для мальчиков и девочек.

Всего центр рассчитан на 4 такие группы. Кроме того, он будет включать кабинеты врачей, медицинский изолятор на 4 палаты и 8 коек, помещения для юриста, психолога, школы приемных родителей и т.д. Под строительство центра отвели площадку на улице Ленина.