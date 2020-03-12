В Иркутске материнский капитал покрывает 25% стоимости «однушки» и 18% стоимости «двушки»

1 марта 2020 года Владимир Путин подписал пакет поправок по расширению программы материнского капитала, увеличив выплаты до 617 тыс. рублей.

Эксперты Циан проанализировали, сколько квадратных метров можно приобрести на маткапитал в крупнейших городах России (более 500 тыс. жителей), сравнили размер субсидии со средней зарплатой, а также выяснили, реально ли купить жилье на вторичном рынке только на средства маткапитала без доплаты.

По подсчетам экспертов, средства маткапитала в крупных городах позволяют компенсировать в среднем 31% от стоимости однокомнатной квартиры, 22% – двухкомнатной и 17% – трехкомнатной. Сумму почти в половину стоимости однокомнатной квартиры могут получить жители Новокузнецка (46%), Челябинска (45%), а также Тольятти, Ульяновска, Астрахани и Кирова (по 42%).

В этих же городах благодаря относительно низкой стоимости недвижимости маткапитал составляет почти треть от бюджета покупки средней двухкомнатной квартиры. В Новокузнецке, Челябинске и Тольятти средствами материнского семейного капитала (МСК) можно компенсировать 30-32% стоимости «двушки».

Практически четверть стоимости трехкомнатной квартиры маткапитал закроет в Новокузнецке (24%), Ульяновске, Тольятти и Челябинске (по 23%). Наименьший вклад в стоимость жилья маткапитал имеет для столичных покупателей (9%/6%/4% от стоимости одно-, двух- и трехкомнатных квартир соответственно).

Эксперты Циан оценили, какое количество метров в среднем по всем типам комнатности можно приобрести на маткапитал – 617 тыс. рублей.

По подсчетам аналитиков, в Москве, Владивостоке, Сочи и Санкт-Петербурге субсидии хватит разве что на ванную комнату – средства МСК компенсируют в этих городах от 3,4 кв. м до 6,1 кв. м соответственно. Еще в 20 городах с населением от 500 тыс. человек на материнский капитал можно купить от 8,3 до 13,6 кв. м.

Жителям еще 14 городов субсидии хватит на еще одну дополнительную комнату от 14 квадратных метров. Максимальную площадь на маткапитал можно купить в Челябинске (16,8 кв. м), Саратове (15,9 кв. м.) и Тольятти (15,9 кв. м.).