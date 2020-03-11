Альфа-Банк запустил ордера для конвертации по желаемому курсу

Альфа-Банк предложил малому и среднему бизнесу гибкое решение для конвертации валют - отложенные поручения (ордера) по желаемому курсу в новой версии интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн».

Ордера работают по биржевой модели: система круглосуточно мониторит лучшие курсы как на Мосбирже, так и на межбанковском рынке. Для клиента это гарантия самых выгодных условий конвертации. Действие поручения не ограничено календарными сутками: это означает, что клиенту не нужно каждое утро перевыставлять ордер — система непрерывно отслеживает желаемый курс и автоматически исполнит сделку на указанную сумму.

Сервис гибко подстраивается под потребности клиента: ордер можно выставить на любой срок или без ограничения по времени, отложенное поручение можно привязать к ожидаемому приходу денежных средств из другого банка, при этом средства на счете списания не замораживаются. При желании клиент может отменить ордер в любое время, если поменялись его планы или ситуация на валютном рынке.

Альфа-Банк непрерывно совершенствует продукты ВЭД по обратной связи от клиентов, чтобы совместить полезный функционал и простоту его использования.

«Интерфейс сервиса максимально дружелюбен даже для тех, кто впервые работает на рынке ВЭД: клиент просто выставляет свой желаемый курс, сумму сделки и время действия ордера. Дальше он может переключиться на задачи своего бизнеса — система непрерывно будет круглосуточно отслеживать все рынки, пока курс не достигнет желаемого клиентом значения. Таким образом, Альфа-Банк создал комплексный сервис, отвечающий современным потребностям клиентов малого и среднего бизнеса в конверсионных операциях», — прокомментировал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.