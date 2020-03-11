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Goldman Sachs ждет дальнейшего падения рынка

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Goldman Sachs заявил в среду, что бычий рынок по индексу S&P 500, самый длительный в истории, вероятно, скоро завершится, сообщает Reuters. Банк прогнозирует падение на 28% по сравнению с февральским пиком, поскольку быстро распространяющийся коронавирус, по-видимому, сказывается на корпоративной прибыли., сообщают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Goldman Sachs ожидает, что S&P 500 достигнет 2450 пунктов, что на 15% ниже текущих уровней к середине года, после чего в IV квартале произойдет отскок до 3200 пунктов.

«Триггерами изменения нашей оценки относительно снижения прибыли на акцию являются, в частности, более низкие цены на нефть и низкие процентные ставки, которые уменьшают прибыль энергетических и финансовых компаний», — пишет Goldman Sachs в записке для клиентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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