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Банк Англии экстренно снизил ставку на 0,5 п.п.

11 марта 2020

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) — до 0,25% с 0,75%. 

«После распространения вируса COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность гособлигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста экономики Великобритании и мира в целом», — отмечается в пресс-релизе.

Снижение ставки, как считает регулятор, поможет поддержать доверие бизнеса и потребителей в трудную минуту, увеличить денежные потоки предприятий и домохозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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