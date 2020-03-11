Банк Англии экстренно снизил ставку на 0,5 п.п.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) — до 0,25% с 0,75%.

«После распространения вируса COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность гособлигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста экономики Великобритании и мира в целом», — отмечается в пресс-релизе.

Снижение ставки, как считает регулятор, поможет поддержать доверие бизнеса и потребителей в трудную минуту, увеличить денежные потоки предприятий и домохозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансирования.