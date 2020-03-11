Иркутской области выделят дополнительные средства на восстановление Тулуна и Нижнеудинска

Дополнительные средства для восстановления пострадавших от наводнения территорий будут выделены из федерального бюджета. Об этом по итогам визита в пострадавшие города Тулун и Нижнеудинск сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Участие в поездке приняли также полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- Я посмотрел те объекты, на которые нужны дополнительные средства. Мы их согласовали, по возвращению в Москву я буду докладывать об этом Председателю Правительства Российской Федерации. В числе первоочередных задач – берегоукрепление и строительство защитных дамб. Здесь мы идём на самое беспрецедентное решение - запараллелить экспертизу, проектирование и начало строительства, - сказал Марат Хуснуллин.

- Мы приняли решение уже сейчас из областного бюджета профинансировать работы по защите населённых пунктов от весеннего половодья и летнего паводка, их 18. Мы проведём дополнительные обследования и в ближайшее время приступим к работам, которые позволят снизить угрозы и риски. Это серьезные мероприятия. Сейчас мы проведём их за собственный счёт, так как знаем, что федерация компенсирует все наши расходы, - сказал Игорь Кобзев.

Марат Хуснуллин отметил, что в целом работа по восстановлению пострадавших территорий налажена. Сейчас идёт большой объём проектирования объектов, ключевой задачей является скорейшее строительство.

Для ускорения строительства объектов, проектирования и прохождения экспертизы Игорь Кобзев принял решение создать ежедневный штаб, который будет координировать всех застройщиков, заказчиков, проектировщиков, подрядчиков на территории зоны подтопления, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.