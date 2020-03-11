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В 2020 году «Заповедное Прибайкалье» заключило договоры с беспрецедентным количеством подрядчиков по пожаротушению

11 марта 2020

Совместные противопожарные учения провело ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 11 марта. Учения по тушению условного лесного пожара состоялись вблизи посёлка Большая Речка, в лесном квартале с расположенной рядом АЗС.

По замыслу совместных штабных тактических учений, пожар в лесу, угрожающий населённому пункту и Прибайкальскому национальному парку, обнаружила мобильная патрульная группа нацпарка. « Горело» 2 гектара. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём. В течение часа пожар локализовали и ликвидировали. На дотушивание осталась команда Большереченского участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Последующим окарауливанием занимались они же, в составе 2 человек и одной пожарной автоцистерны.

Подобные тактико-штабные мероприятия, запланированы к проведению в нескольких лесничествах ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в том числе – на острове Ольхон.  Как сообщает пресс-служба нацпарка, в 2020 году ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заключило договоры с беспрецедентным количеством подрядчиков по пожаротушению.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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