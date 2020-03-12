Новости

Вице-премьер РФ: Строительство объектов в зоне паводков в Приангарье ускорят

12 марта 2020

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, сообщил, что строительство объектов а пострадавших от паводков районах региона ускорят, отмечается на сайте ТАСС.

«Мы сегодня подвели итоги нашего двухдневного визита в зону подтопления в Тулуне и Нижнеудинске, приняли целый ряд серьезных решений. Во-первых, по ускорению строительства объектов, по ускорению проектирования. И главное решение, которое Игорь Иванович (Кобзев, врио губернатора Иркутской области - прим. ТАСС) принял – все-таки создать штаб, который в ежедневном режиме будет координировать всех застройщиков, всех заказчиков, проектировщиков, подрядчиков на территории зоны подтопления», – приводит агентство слова вице-премьера.

По информации ТАСС, одна из главных задач – строительство защитных сооружений, которые начнётся летом этого года.

В сообщении отмечается, что к работам не будут допускаться недобросовестные подрядчики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области
Большие экскаваторы для большой стройки. «Тимбермаш Байкал» поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области
«Сделки еще будут, я уверен» - Игорь Дюсеев, «МагистральЛогистик», о контракте с «Тимбермаш Байкал»
«Мы не просто предоставляем технику – мы помогаем клиенту на ней работать» - «Тимбермаш Байкал» о послепродажном сервисе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании