Вице-премьер РФ: Строительство объектов в зоне паводков в Приангарье ускорят

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, сообщил, что строительство объектов а пострадавших от паводков районах региона ускорят, отмечается на сайте ТАСС.

«Мы сегодня подвели итоги нашего двухдневного визита в зону подтопления в Тулуне и Нижнеудинске, приняли целый ряд серьезных решений. Во-первых, по ускорению строительства объектов, по ускорению проектирования. И главное решение, которое Игорь Иванович (Кобзев, врио губернатора Иркутской области - прим. ТАСС) принял – все-таки создать штаб, который в ежедневном режиме будет координировать всех застройщиков, всех заказчиков, проектировщиков, подрядчиков на территории зоны подтопления», – приводит агентство слова вице-премьера.

По информации ТАСС, одна из главных задач – строительство защитных сооружений, которые начнётся летом этого года.

В сообщении отмечается, что к работам не будут допускаться недобросовестные подрядчики.