Жителя Иркутской области оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяную езду

Судебные приставы Казачинско-Ленского районного Иркутской области взыскали уголовный штраф с местного жителя за езду в нетрезвом виде, сообщается на сайте УФССП по региону.

Установлено, что мужчину, ранее лишенного прав, остановили сотрудники ГИБДД и обнаружили, что водитель пьян.

Казачинско-Ленский районный суд признал его виновным по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и назначил наказание в виде штрафа с рассрочкой на 2 года.

Мужчина сначала добровольно выплачивал долг, но потом перестал.

«Судебным приставом для отправки в суд было подготовлено представление о замене наказания, результат рассмотрения которого грозил должнику принудительными работами либо лишением свободы. Чтобы избежать последствий этого, гражданин оплатил уголовный штраф», – отмечается в сообщении.