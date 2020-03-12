ОАК планирует построить шесть центров технического обслуживания иркутского самолета МС-21

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) планирует построить шесть центров технического обслуживания и ремонта своих пассажирских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114, сообщает «Коммерсантъ».

Их планируется разместить в подмосковном Жуковском, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Красноярске и Хабаровске.

Каждый из центров будет рассчитан на обслуживание одновременно четырех SSJ-100 или двух МС-21.

«Базовый центр будет развиваться в «Шереметьево». Он займет площадь около 34 тысяч квадратных метров и будет рассчитан на 16 мест для SSJ-100 или 12 – для МС-21. Срок создания этой инфраструктуры – 2021 год», – отмечает издание.

Региональные центры будут создаваться «по мере развития продаж воздушных судов».