S7 Airines приостанавливает рейсы в Европу

В связи с решением Минтранса РФ, с 13 марта 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в/из Италию, Испанию, Францию и Германию.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы – только граждан России.

S7 Airlines предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости авиабилета, а также без штрафов обменять авиабилеты на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании.

Кроме того, независимо от направления и тарифа все авиабилеты S7 Airlines, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно вернуть. Возврат авиабилетов, приобретенных в этот период, доступен для всех рейсов S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета.