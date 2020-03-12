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Юбилейное 200-е отделение Азиатско-Тихоокеанского Банка открылось в Москве

12 марта 2020

Новый офис Банка расположен в центре столицы рядом с метро Курская по адресу  Подсосенский переулок, дом 30 строение 3.

Третье по счету отделение АТБ в Москве отличает удобное транспортное расположение в ЦАО, в пешей доступности от метро Курская и Чкаловская. Это просторный и современный офис, спроектированный для максимального удобства клиентов.  

Отделение открыто в будние дни с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходной.

Новые и текущие клиенты могут воспользоваться полным спектром банковских услуг и продуктов: рассчетно-кассовое обслуживание, отправка и получение переводов, покупка и продажа иностранной валюты. Также в дополнительном офисе можно получить кредитную карту, открыть депозит или накопительный счет, оформить кредит и многое другое. Клиенты могут получить консультации по продуктам и действующим сервисам обслуживания физических лиц, компаний малого, среднего и крупного бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В новом отделении установлен банкомат с функцией приема и выдачи наличных, с возможностью оплаты услуг ЖКХ, телефонной связи, погашения кредитов, перевода денежных средств. Банкомат доступен клиентам в часы работы офиса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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