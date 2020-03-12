До какого уровня «просядет» курс рубля?

Второй понедельник марта 2020 года уже метко прозвали «черным понедельником». Изменение цены на нефть вызвало обвал курса рубля и почти панику на финансовом рынке страны. В обменники выстроились очереди: люди торопились избавиться от «деревянных», пока они еще хоть что-то стоят. Правильно ли они поступают? И какой курс рубля ждет нас в обозримом будущем? Об этом «МК в Питере» рассказал управляющий филиалом "Петербургский" АО КБ "Солидарность" Антон Кириков.

- Из-за эпидемии, большинство китайских предприятий существенно сократили свою работу. Да и люди, преимущественно, сидят дома и не пользуются личным автотранспортом. Как следствие, Китай сильно сократил потребление топлива. А эта страна входит в число основных потребителей энергоресурсов. Сокращение спроса сразу же отразилось на цене. Нефть, в моменте, резко опустилась в цене до уровня примерно 32 доллара за баррель.

К утру 9 марта появилась информация, что страны ОПЕК между собой не договорились о снижении добычи нефти. Курс рубля стал резко снижаться.

Надо понимать еще, что наша экономика, как экономика всех развивающихся стран, менее устойчива к кризисам. И, кроме того, часть ценных бумаг страны принадлежит иностранным инвесторам, которые сегодня начали их распродавать. Это тоже отрицательно отразилось на курсе рубля.

Физические же лица, запаниковав, бросились скупать валюту и продавать рубли.

По моим прогнозам, в ближайшие дни курс рубля еще несколько «просядет». Сегодня Центробанк объявил, что перестает покупать валюту в рамках бюджетного правила, а Минфин обещал поддержать рубль продажей валюты. Но, этих мер будет явно недостаточно, чтобы в полной мере поддержать падающий рубль. . Ситуация такова, что если на днях Правительство и Центральный банк не предпримет каких-то решительных мер, например, не увеличит учетную ставку, то курс рубля имеет все шансы снижаться дальше. До какого уровня – трудно сказать – возможно, до 78, даже 80 рублей за доллар. Но это будет уже снижение, вызванное иными факторами, а именно паникой на рынке. И через несколько дней ситуация так или иначе стабилизируется.

И еще, нужно понимать, что если цены на нефть снизились надолго, то у рубля будет недостаточно внешних поддерживающих факторов. Если же нефть постепенно начнет снова дорожать, в том числе, благодаря восстановлению потребления Китаем, то мы увидим возвращение курса рубля к уже привычным нам значениям.