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Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»

12 марта 2020

Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ международных платежных систем, могут оформить новые карты платежной системы «Мир» в любом отделении Банка. Выпуск и годовое обслуживание карты «Мир» для таких категорий клиентов — бесплатны.

В соответствии с требованиями ФЗ № 161 от 27.06.2011 г., с 1 июля 2020 года пенсионные выплаты могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

Для получения новой карты «Мир» необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и написать заявление о выпуске карты. Карта «Мир» может быть выпущена либо к действующему счету, либо с одновременным открытием нового счета. Если карта «Мир» оформляется с новым счетом, менеджер Банка поможет оформить заявление о доставке пенсии на новый счет, клиенту останется передать заявление в Пенсионный фонд. Старая карта другой платежной системы в этом случае может использоваться на те же цели, что и раньше, кроме зачисления пенсионных выплат.

Более подробно об оформлении карты можно узнать в отделениях Банка или по телефону 8-800-250-57-57.

Для клиентов пенсионеров и льготных категорий граждан комиссия за выпуск карты не взимается/Срок действия — 3 года. Перевыпуск карты по окончании срока действия — 0 руб.,в случаях утраты, порчи Карты или смены фио, утрате ПИН-кода, с новым сроком действия — 299 руб., с прежним сроком действия — 150 рублей. Снятие наличных в любом банкомате (далее АТМ) РФ — 0 руб., за пределами РФ — 1% от суммы операции (далее СО), но не менее 110 руб. Безнал. перевод ден. средств в АТМ и платежных терминалах (БПТ) банка на карту ПС «Мир» банка — 0 руб.; на карту ПС «Мир» согласно перечню, указанному на сайте Банка www.uralsib.ru (далее—перечень) — 1,5% от СО, но не менее 60 руб. Безнал. перевод денежных средств в других коммерческих организациях (далее — КО) на другую карту — 1% от СО, но не менее 60 руб. Безнал. перевод ден. средств в интернет-каналах банка (далее МБ и ИБ) на карту банка — 0 руб.; на карту Мир/Visa/MasterCard другого банка — 1,5% от СО, но не менее 40 руб. Услуга «SMS-сервис» 59 руб. ежемесячно, первые 2 месяца — 0 руб.. Выдача налич. ден. средств с картсчета (без использования карты), (далее — КС) в Пунктах выдачи наличных банка, в котором открыт данный КС: в сумме до 1 000 000 руб. (включительно) — 1% от СО; свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. (вкл-но) — 5% от СО; свыше 3 000 000 руб. — 10% от СО. Зачисл. на КС ден. средств в БПТ банка −0 руб.; в АТМ др. банков согласно перечню — 0,5% от СО; Безнал. перевод ден. средств по картам ПС «Мир»: на Карту ПС «Мир» др. банков согласно перечню — 1,5% от СО, но не менее 60 руб., в других КО на др. Карту — 1% от СО, но не менее 60 руб. В МБ и ИБ: на Карту Мир/Visa/MasterCard др. банка — 1,5% от СО, но не менее 40 руб.; Смена ПИН-кода/Разблокировка Карты: в АТМ — 0 руб.; в АТМ др. банков — 50 руб.; Информация об остатке ден. средств через АТМ др. банков — 30 руб. Начисление процентов на сумму тех. задолженности — двойная ставка рефинансирования Банка России; Пени по несвоевременному погашению суммы тех. задолженности — тройная ставка рефинансирования Банка России; в случае отсутствия операций по счету от 365 до 730 дней — 199 руб. в месяц; в случае отсутствия операций по счету от 730 дней — 250 руб./мес. Условия действительны на 05.03.2020г. Подробная информация по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. Услуга предоставляется ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015г.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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