Каждый шестой абонент МТС в Приангарье использует интернет-звонки

МТС зафиксировала рост популярности технологий связи VoLTE и VoWi-Fi в Приангарье. Иркутская область вошла в ТОП 10 регионов страны по использованию инноваций.

По данным аналитиков МТС, каждый шестой абонент за два месяца 2020 года воспользовался новыми технологическими возможностями и звонил с помощью VoLTE или VoWi-Fi. Если суммировать продолжительность всех разговоров за данный период, через сети LTE и Wi-Fi, получится более полумиллиона часов. Жители Приангарья оказались в ТОП 10 регионов, которые чаще остальных воспользовались новой услугой. Самыми «разговорчивыми» в стране стали Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа.

Наиболее популярны интернет-звонки у обладателей смартфонов марки Apple. Среди владельцев "яблочных" гаджетов чаще всего через интернет звонят владельцы IPhone 7 и IPhone X. Из смартфонов других брендов услуга популярна у пользователей смартфонов Samsung Galaxy S8 и Honor 10.

Технология VoLTE* обеспечивает почти мгновенное соединение и высокое качество звука, как при разговоре с человеком на расстоянии вытянутой руки. При этом, VoLTE позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом, например, листать ленту в соцсетях или читать новости. С помощью VoWi-Fi можно принимать звонки и разговаривать по обычному мобильному номеру даже там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но есть Wi-Fi, в том числе, за границей. При этом, технология имеет ряд отличий от звонков через мессенджеры: при включенной на смартфоне функции «звонки через Wi-Fi» вызов проходит как обычный телефонный звонок.

Новые технологии связи VoLTE и VoWi-Fi в Иркутской области доступны только абонентам МТС. Интернет-звонки возможны, если одна или обе технологии поддерживаются телефоном абонента. При этом, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет-звонки. Технологическая метка» Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения "Мой МТС" или в личном кабинете.

* VoLTE способ передачи голоса по сети LTE