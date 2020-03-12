Не меньше месяца - HeadHunter выяснил, сколько времени жители Иркутской области тратят на поиск работы

50% работающих соискателей из Иркутской области потратили на поиск своей текущей работы менее месяца, 29% находились в поиске от месяца до трех, 15% — от трех месяцев до полугода, реже до девяти месяцев. Единичными стали случаи продолжительностью более 12 месяцев. Таковы результаты опроса жителей Иркутской области службой исследований hh.ru.

Различий в длительности поиска работы между мужчинами и женщинами нет, зато есть отличия между возрастными группами: чем старше соискатель, тем больше времени у него ушло на поиск работы. В возрастной группе от 55 лет 14% соискателей искали свою текущую работу год или больше, в то время как среди соискателей от 18 до 24 лет эта доля составила лишь 2%. Что касается профессиональных сфер, то быстрее всех на текущее место трудоустраивались представители рабочего персонала — 58% потратили на поиски менее месяца.

Среди неработающих соискателей, прошедших опрос, 13% пока вообще не работали, 35% — нашли предыдущую работу менее чем за месяц, 31% — искали работу от месяца до трех, 13% — до полугода. У 8% поиск работы длился более полугода. Разницы в длительности поисков между мужчинами и женщинами также не обнаружено. Быстрее всех трудоустраивались соискатели из автобизнеса.