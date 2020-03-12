Солид Банк дарит клиентам защитную медицинскую маску

С 11 марта при обслуживании в кассах Центрального офиса АО "Солид Банк" каждый клиент получит в подарок защитную медицинскую маску.



В ситуации психологической напряженности и нагнетания паники вокруг вирусной угрозы Солид Банк проявил заботу о своих клиентах. При обслуживании в кассах каждый получит в подарок одноразовую защитную маску.



«Возможно, кому-то это покажется забавным,– комментирует Председатель Правления АО «Солид банк» Геннадий Фофанов, – но все веселье улетучивается после безуспешных попыток купить защитные маски. Мы слышали от клиентов сетования на то, что масок днем с огнем не сыщешь, а если и есть они, то по баснословной цене. Во многом это, вероятно, искусственно созданный дефицит и желание продавцов заработать на панических настроениях. Мы без проблем приобрели маски и раздаем их совершенно бесплатно.



Никто не отказывается, все благодарят и очень радуются. Многие, правда, спрашивают, сколько стоит маска, думая, что мы их продаем. Очень удивляются, когда узнают, что в самый разгар всеобщей паники и дефицита мы безвозмездно проявляем заботу.



Получая маску, некоторые клиенты спрашивают, почему специалисты, работающие с клиентами не в масках, предполагая, что мы экономим на своих же кадрах. Это не так. Поскольку мы российско-японский банк, то соблюдаем многие традиции и этикет обслуживания, принятый в Стране Восходящего Солнца. Например, там считается дурным тоном обслуживать клиентов с закрытым чем-либо лицом, в том числе под запретом защитные маски. Только в случае острой эпидемиологической обстановки, как сейчас в Японии, это допустимо, но обязательно размещается табличка с извинениями и объяснениями причин. Мы трепетно относимся как к здоровью клиентов, так и к здоровью персонала, и все наши сотрудники понимают свою ответственность. Поэтому к работе с клиентами допускаются только абсолютно здоровые специалисты».



Получить приятный и полезный подарок можно в Центральном офисе АО «Солид банк» по адресу:



г. Владивосток, ул. Алеутская, 33 (ориентир ТЦ «Родина»)



Режим работы:

Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

Вс: выходной день

