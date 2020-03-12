В Костромской области при поддержке Россельхозбанка реализуется инвестпроект по строительству птицеводческого комплекса на 131,5 тысячи голов

Крупнейшая в регионе птицефабрика АО «Галичское» начала масштабное строительство: скоро здесь появится новый комплекс для выращивания молодняка кур на 131,5 тысячи голов. Инвестиционный проект реализуется при поддержке Россельхозбанка. Детали проекта в ходе рабочей встречи обсудили заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов и Первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев.

Новый птицеводческий комплекс из нескольких цехов с регулируемым микроклиматом будет предназначен для выращивания молодняка птицы. Площадка для строительства уже подготовлена, недалеко от основных корпусов предприятия. Выращивание молодняка за пределами основной площадки позволит освободить имеющиеся площади для размещения промышленного стада и, соответственно, увеличить производство яйца на 50% – до уровня 450 млн штук в год.

Проект реализуется совместно с Костромским филиалом АО «Россельхозбанк», объем инвестиций в АО «Галичское» по птицеводству составит свыше 230 млн рублей, это 78% стоимости проекта.

«Хочется отметить активную работу администрации Костромской области по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе и комфортных условий для ведения бизнеса, – поблагодарил руководство области Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов. – Это дает возможность расширяться не только таким крупным предприятиям, как АО «Галичское», но и малым формам хозяйствования, отдельным фермерам. Россельхозбанк со дня своего открытия является опорным банком для агропромышленного комплекса Костромской области. В 2019 году Банк направил заемщикам АПК региона более 2,2 млрд рублей. Хочу отметить, что доля Банка по финансированию проведения сезонных работ составляет не менее 90%. С начала работы филиала Банк оказал поддержку в реализации более 60 инвестпроектов по строительству и модернизации комплексов АПК».

Как отметил первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев, регион готов оказать всестороннюю поддержку проекту: «АО «Галичское» по птицеводству является системообразующим предприятием нашей области, активно развивает переработку своей продукции. Благодаря партнерству с Россельхозбанком предприятие планирует выйти на новый уровень: не только увеличить объемы производства продукции, но и выйти на экспорт в страны дальнего зарубежья».