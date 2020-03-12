В Иркутске будет ограничено движение по улице Карла Либкнехта

В Иркутске будет ограничено движение по улице Карла Либкнехта, сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго».

В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети в районе дома № 245а/1 по улице Карла Либкнехта с 10:00 10 марта до 21:00 13 марта 2020 года будет продлено ограничение движения для автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Карла Либкнехта – в направлении движения от улицы Донская до улицы Байкальская.



Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".