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В Иркутске будет ограничено движение по улице Карла Либкнехта

12 марта 2020

В Иркутске будет ограничено движение по улице Карла Либкнехта, сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго».

В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети в районе дома № 245а/1 по улице Карла Либкнехта с 10:00 10 марта до 21:00 13 марта 2020 года будет продлено ограничение движения для автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Карла Либкнехта – в направлении движения от улицы Донская до улицы Байкальская.

Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении  Яндекс-карты в режиме "пробки".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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