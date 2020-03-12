31 мая Иркутск примет участие во всероссийском полумарафоне «Забег»

31 мая 2020 года во всех регионах России пройдет всероссийский полумарафон «Забег» с синхронным стартом. Ровно в 09:00 по московскому времени на старт выйдут 150 тысяч участников.

Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критериям отбора (среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников).

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году – уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех субъектах Российской Федерации.

Для проведения самого масштабного полумарафона в мире «ЗаБег» будет задействовано высокотехнологичное хронометражное оборудование. Системы для хронометража будут доставлены из Белоруссии, Узбекистана, Испании (г. Валенсия) и Нидерландов (г. Харлем).иальную значимость».

Традиционно маршруты полумарафона проходят по центральным улицам, самым живописным набережным и историческим местам города. Дополнительную информацию можно получить на сайте забег.рф.