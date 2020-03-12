Прокуратура признала незаконным договор о предоставлении ценных лесов в рубку под видом строительства дорог

Нижнеудинской межрайонной прокуратурой выявила факт незаконного заключения министерством лесного комплекса региона с предпринимателем договора аренды лесного участка для строительства линейного объекта и заготовки древесины.

Лесной участок предоставлен предпринимателю в аренду на 49 лет для строительства и эксплуатации автомобильной дороги шириной 40 м, протяженностью более 50 км. При этом, какие-либо решения о строительстве дороги уполномоченными органами не принимались.

В соответствии с законом для размещения линейных объектов, в том числе дорог, выбираются нелесные земли либо участки, где произрастают наименее ценные лесные насаждения. В рассматриваемом же случае для строительства дороги были выбраны ценные леса.

Кроме того, установлено, что на участке уже имеется лесная дорога, позволяющая осуществлять вывозку древесины с других лесных участков.

В декабре 2019 года Арбитражный суд Иркутской области, согласившись с позицией прокурора, признал договор аренды лесного участка недействительным, обязал предпринимателя вернуть министерству лесного комплекса Иркутской области лесной участок, предоставленный по договору аренды незаконно. Ответчик обжаловал судебное решение, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения.