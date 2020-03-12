Минюст не будет повышать штрафы для автомобилистов

Об этом 11 марта заявил замглавы ведомства Денис Новак на заседании рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», сообщают «Известия».

На момент публикации новый законопроект вызвал массу вопросов. За полтора месяца, которые прошли с момента публикации, в обществе появился целый ряд инициатив: звучали предложения привязать штрафы к стоимости автомобилей или к манере вождения, а также обсуждалось, снимать ли льготу 50% при их досрочной оплате или оставить эту льготу в силе.

Новак отметил, что увеличение штрафов не решит проблему аварийности на дорогах, о чем свидетельствуют результаты соответствующих исследований.

Ранее, 27 февраля, Новак заявил, что инициатива о резком увеличении штрафов противоречит запросам общества. Цель нового проекта КоАП заключается не в увеличении санкций в отношении автовладельцев, а в том, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а для этого необходим комплексный подход.