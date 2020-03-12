В январе 2020 года экспорт российского алюминия сократился на 40%

По сравнению с тем же месяцем 2019 года объем поставок сократился на 42,8%, сообщает Российская газета со ссылкой на данные таможенной службы.

Падение цен на нефть снизило стоимость акций первичного производителя алюминия в стране «Русал». Всего за прошлый год компания выпустила 3,76 млн тонн этого металла.

До апреля 2018 года более 80 процентов продукции компании уходили на экспорт. Однако затем на "Русал" были наложены санкции США. Они продолжали действовать до января 2019 года.