Пандемия настигла мировые рынки

В среду, 11 марта, рубль продолжил обесцениваться. Доллар США на торгах расчётами «завтра» подорожал по отношению к рублю на 1 руб. 50 коп. (+2,1%), до 72,9 руб., а курс евро к рублю также значительно вырос, на 1 руб. 67 коп. (+2,07%), до 82,17 руб.

Рубль дешевеет на фоне стремительно подешевевшей нефти. В среду цена нефти сорта Brent обвалилась на 4,3%, до $36,42 за баррель, на негативных новостях со спотового рынка. Кувейт, Ирак и ОАЭ объявили о снижении цен поставок нефти в среднем на $1-6 за баррель вслед за Саудовской Аравией, снизившей цены на $5-6 за баррель. Кроме того, не порадовали данные о коммерческих запасах нефти в США. За прошлую неделю запасы выросли на 7,7 млн баррелей, хотя рынок ждал роста только на 2,7 млн. Сегодня с утра Brent опять под жёстким давлением продавцов и дешевеет ещё на 4,11%.

Мировые рынки вчера торговались в «красной» зоне на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения о перерастании вспышки коронавируса Covid-19 во всемирную пандемию. Негатива рынкам прибавили и новости о том, что во многих крупных городах Италии закрыты магазины, кафе и рестораны, а США запретили въезд в страну из Европы на месяц.

Мы считаем, что ослабление рубля на открытии торгов может продолжиться. Наш прогноз по курсу доллара составляет 72-73,5 руб., а прогноз по курсу евро – 81-82 руб. В среднесрочном аспекте не исключаем роста курса доллара к рублю до 76 руб., а курса евро к рублю до 86 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»