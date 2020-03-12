Новости

Пандемия настигла мировые рынки

12 марта 2020

В среду, 11 марта, рубль продолжил обесцениваться. Доллар США на торгах расчётами «завтра» подорожал по отношению к рублю на 1 руб. 50 коп. (+2,1%), до 72,9 руб., а курс евро к рублю также значительно вырос, на 1 руб. 67 коп. (+2,07%), до 82,17 руб.

Рубль дешевеет на фоне стремительно подешевевшей нефти. В среду цена нефти сорта Brent обвалилась на 4,3%, до $36,42 за баррель, на негативных новостях со спотового рынка. Кувейт, Ирак и ОАЭ объявили о снижении цен поставок нефти в среднем на $1-6 за баррель вслед за Саудовской Аравией, снизившей цены на $5-6 за баррель. Кроме того, не порадовали данные о коммерческих запасах нефти в США. За прошлую неделю запасы выросли на 7,7 млн баррелей, хотя рынок ждал роста только на 2,7 млн. Сегодня с утра Brent опять под жёстким давлением продавцов и дешевеет ещё на 4,11%.

Читайте также:

Могут ли медицинские маски повлиять на распознавание лиц
12 марта 2020
Негативный внешний фон приведёт к дальнейшему падению российских индексов
12 марта 2020

Мировые рынки вчера торговались в «красной» зоне на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения о перерастании вспышки коронавируса Covid-19 во всемирную пандемию. Негатива рынкам прибавили и новости о том, что во многих крупных городах Италии закрыты магазины, кафе и рестораны, а США запретили въезд в страну из Европы на месяц.

Мы считаем, что ослабление рубля на открытии торгов может продолжиться. Наш прогноз по курсу доллара составляет 72-73,5 руб., а прогноз по курсу евро – 81-82 руб. В среднесрочном аспекте не исключаем роста курса доллара к рублю до 76 руб., а курса евро к рублю до 86 руб.

 

 

 

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (178)


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Негативный внешний фон приведёт к дальнейшему падению российских индексов
Коронавирус добрался до банков
Два сценария развития «вирусного» кризиса - прогноз ЦБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании