Лжебукмекер обманул жительницу Тайшета на 140 тыс. рублей

Раскрутка счёта в букмекерской конторе в последнее время стала очень популярной схемой обмана, сообщают в областном отделении МВД.

Полиция уже не раз предупреждала граждан о подобных фактах мошенничества, тем не менее, излишне доверчивые горожане продолжают попадаться на уловки аферистов.

Так, 38-летняя жительница Тайшета нашла в одной из социальных сетей профиль незнакомца, который активно рекламировал свой талант в приумножении капитала на спортивных ставках. Откликнувшись на заманчивое предложение, она сделала первоначальную ставку в размере 20 000 рублей. В течение дня «букмекер» отправлял скриншоты купонов с выигрышными ставками. Когда сумма ее выигрыша якобы превысила 500 000 рублей женщина захотела забрать деньги. Для этого ей необходимо было оплатить услугу «безопасного вывода\ввода денежных средств», а именно 50 000 рублей, и налог в размере около 70 000 рублей.

Потерпевшая перевела свои сбережения, однако деньги на ее счет так и не поступили.