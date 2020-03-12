ПСБ и банк ТКБ организовали синдицированный кредит для узбекского государственного банка АКБ «Микрокредитбанк»

ПСБ и банк ТКБ выступили уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами по синдицированному кредиту для узбекского государственного банка «Микрокредитбанк» в объеме €64 млн и $25 млн. Кредит предоставлен на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов заемщика.

«Реализация масштабных реформ позволила Республике Узбекистан стать драйвером экономического роста в Центральной Азии. Иностранные инвесторы проявляют к региону огромный интерес, помимо российских кредиторов в сделке приняли участие крупнейшие финансовые институты Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана и Китая. Мы планируем увеличение лимитов, установленных в ПСБ на крупнейшие банки Узбекистана», — заявил Алексей Тюпанов, руководитель международного бизнеса ПСБ.

«Для Микрокредитбанка это первая масштабная сделка по привлечению международного фондирования, но организаторы закрыли книгу заявок с переподпиской более чем в два раза. За последний год через синдицированные кредиты, организованные банками ПСБ и ТКБ для АКБ «Кишлок курилиш банк» и АКБ «Агробанк», в узбекскую экономику инвестировано более $100 млн. В ближайшее время ПСБ и ТКБ представит финансовому рынку стран СНГ очередную синдицированную сделку для одного из крупнейших узбекских банков», — прокомментировала Елена Ширинская, заместитель председателя правления банка ТКБ.

Организаторами сделки выступили РОСЭКСИМБАНК (Россия), Народный сберегательный банк Казахстана (Казахстан), Белагропромбанк (Беларусь), Банк Интеза (Россия), БКС БАНК (Россия), Международный финансовый клуб (Россия), Altyn Bank (Казахстан), Нефтепромбанк (Россия), Экспобанк (Россия), Белинвестбанк (Беларусь), Международный Банк Азербайджана (Азербайджан), Джей энд Ти Банк (Россия).