Таможенную проверку теперь можно пройти онлайн

Иркутская таможня напоминает предпринимателям и всем заинтересованным лицам о возможности использования в «Личном кабинете участника ВЭД» (на сайте ФТС России) информационного сервиса «Таможенная проверка».

В 2019 году данный сервис в Личном кабинете участника ВЭД был доработан в соответствии с положениями действующего законодательства.

В настоящее время продолжается тестирование технологии проведения таможенной проверки, в ходе которой проверяемым лицам направляются уведомления о начале таможенного контроля и требования о представлении документов и сведений.

Информационный сервис «Таможенная проверка» обеспечивает возможность получения участником ВЭД уведомления о начале таможенной проверки в электронном виде, максимально сокращая временные затраты на пересылку бумажных документов.

Возможности сервиса «Таможенная проверка» также позволяют в электронном виде осуществлять обмен между таможенными органами и проверяемым лицом документами и сведениями (в том числе, при организации и проведении таможенной проверки).

Кроме того, проверяемым лицам через Личный кабинет предоставлена возможность ознакомления с результатами проведенного таможенного контроля и подачи возражения на акт проверки.

В рамках электронного взаимодействия с таможенными органами участники ВЭД могут через Личный кабинет направлять в электронном виде в таможенные органы отчетность в соответствии с установленными требованиями.

В целом использование сервиса «Таможенная проверка» снижает нагрузку на проверяемое лицо в части исключения необходимости направления в таможенные органы документов и сведений на бумажных носителях, а также сокращает время обмена документами и сведениями в ходе и по результатам таможенной проверки.

Неоспоримым преимуществом данного сервиса для участников ВЭД является то, что его использования не связано с дополнительными финансовыми затратами. Поэтому Иркутская таможня призывает активнее пользоваться данным информационным ресурсом.

Для получения доступа к сервису необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете участника ВЭД. Необходимо отметить, что для работы в «Личном кабинете» требуется наличие электронной подписи.

Информацию, связанную с функционированием информационного сервиса «Таможенная проверка, можно получить в отделе таможенного контроля после выпуска товара Иркутской таможни по телефону: 8(3952) 26-15-36.