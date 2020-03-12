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Таможенную проверку теперь можно пройти онлайн

12 марта 2020

Иркутская таможня напоминает предпринимателям и всем заинтересованным лицам о возможности использования в «Личном кабинете участника ВЭД» (на сайте ФТС России) информационного сервиса «Таможенная проверка». 

В 2019 году  данный сервис в Личном кабинете участника ВЭД был доработан в соответствии с положениями действующего законодательства.  

В настоящее время продолжается тестирование технологии проведения таможенной проверки, в ходе которой проверяемым лицам направляются уведомления о начале таможенного контроля и требования о представлении документов и сведений. 

Информационный сервис «Таможенная проверка» обеспечивает возможность получения участником ВЭД уведомления о начале таможенной проверки в электронном виде, максимально сокращая временные затраты на пересылку бумажных документов. 

Возможности сервиса «Таможенная проверка» также позволяют в электронном виде осуществлять обмен между таможенными органами и проверяемым лицом документами и сведениями (в том числе, при организации и проведении таможенной проверки). 

Кроме того, проверяемым лицам через Личный кабинет предоставлена возможность ознакомления с результатами проведенного таможенного контроля и подачи возражения на акт проверки. 

В рамках электронного взаимодействия с таможенными органами участники ВЭД могут через Личный кабинет направлять в электронном виде в таможенные органы отчетность в соответствии с установленными требованиями. 

В целом использование сервиса «Таможенная проверка» снижает нагрузку на проверяемое лицо в части исключения необходимости направления в таможенные органы документов и сведений на бумажных носителях, а также сокращает время обмена документами и сведениями в ходе и по результатам таможенной проверки. 

Неоспоримым преимуществом данного сервиса для участников ВЭД является то, что его использования не связано с дополнительными финансовыми затратами. Поэтому Иркутская таможня призывает активнее пользоваться данным информационным ресурсом. 

Для получения доступа к сервису необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете участника ВЭД. Необходимо отметить, что для работы в «Личном кабинете» требуется наличие электронной подписи. 

Информацию, связанную с функционированием информационного сервиса «Таможенная проверка, можно получить в отделе таможенного  контроля после выпуска товара  Иркутской таможни по телефону: 8(3952) 26-15-36. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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