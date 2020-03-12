Новости

Недельный средний чек продолжил расти с началом весны

12 марта 2020

На прошедшей 10-й неделе средний чек немного вырос. За неделю он добавил 7 рублей 80 копеек (1,4%) и составил 559 рублей, сообщает Ромир.

На минувшей неделе, со 2 по 8 марта, средний чек продолжил расти. Так, недельный средний чек вырос на 7 рублей 80 копеек относительно значений 9-й недели и остановился на отметке в 559 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, наоборот, продемонстрировал снижение (5,4% или 31 рубль 80 копеек).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 10-й неделе оказался выше на 10 рублей 50 копеек или 1,9%.

Падение чека против прошлого года может быть связано с небольшой коррекцией поведения россиян, связанной с восприятием новостей о коронавирусе: меньше посещения общественных мест, что на неделе с 8 марта может иметь большое значение. Однако, никакой паники по-прежнему не прослеживается.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Негативный внешний фон приведёт к дальнейшему падению российских индексов
Коронавирус добрался до банков
Два сценария развития «вирусного» кризиса - прогноз ЦБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании