Недельный средний чек продолжил расти с началом весны

На прошедшей 10-й неделе средний чек немного вырос. За неделю он добавил 7 рублей 80 копеек (1,4%) и составил 559 рублей, сообщает Ромир.

На минувшей неделе, со 2 по 8 марта, средний чек продолжил расти. Так, недельный средний чек вырос на 7 рублей 80 копеек относительно значений 9-й недели и остановился на отметке в 559 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, наоборот, продемонстрировал снижение (5,4% или 31 рубль 80 копеек).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 10-й неделе оказался выше на 10 рублей 50 копеек или 1,9%.

Падение чека против прошлого года может быть связано с небольшой коррекцией поведения россиян, связанной с восприятием новостей о коронавирусе: меньше посещения общественных мест, что на неделе с 8 марта может иметь большое значение. Однако, никакой паники по-прежнему не прослеживается.