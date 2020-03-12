В Иркутске растёт готовность соискателей к переезду

27% соискателей Иркутска рассматривают возможность смены места жительства ради работы.

К такому выводу пришли аналитики Авито Работы в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий по итогам I квартала 2020 года.

В целом по городу зарплатные ожидания соискателей, рассматривающих переезд ради работы, на 25% выше, чем у тех, кто не готов к переезду. В среднем по стране категория домашнего персонала оказалась самой мобильной среди представителей разных профессий.

В каких городах живут соискатели, готовые к переезду ради работы

В рейтинге лидирует Москва: 33% работников готовы покинуть столицу ради нового места трудоустройства. Вторую строчку занимает Омск: 32% соискателей не против сменить место жительства, если работодатель пригласит их в другой город. Следом идет Екатеринбург: здесь готовы переехать 30% соискателей.

Больше всех привязаны к своему городу жители Воронежа – только 19% тех, кто ищет работу, рассматривают варианты с переездом. Нижний Новгород (20%), Самара (21%) и Ульяновск (21%) также относятся к городам, жители которых меньше стремятся к смене места жительства.

В Иркутске более четверти (27%) соискателей готовы рассмотреть варианты с переездом ради нового места работы. Это на 1% больше, чем год назад.

Компенсация за амбиции

В среднем по стране такие кандидаты ожидают более высокую зарплату и указывают в резюме3 сумму на 31% больше, чем те, кто не готов к переезду. Самая большая разница у омичей: те, кто готов сменить регион, просят в среднем на 40% больше «осёдлых» кандидатов. Также значительно больше хотят «лёгкие на подъём» соискатели в Тольятти и в Волгограде (на 39% и 38% больше тех, кто не готов к переезду, соответственно).

В Иркутске соискатели, готовые к переезду ожидают зарабатывать в среднем 35 тыс. рублей, что на 25% больше желаемого дохода тех, кто не готов к переезду (28 тыс. рублей).

В Самаре, Москве и в Нижнем Новгороде у желающих переехать зарплатные ожидания лишь на 21% - 23% выше, чем у тех, кто не готов к переезду.

Готовность соискателей к переезду в разных сферах

Среди представителей массовых профессий по степени готовности к переезду лидирует домашний персонал – переехать готовы почти половина кандидатов в этой сфере (45%). Второе место делят строители, госслужащие и работники НКО (41%).

Самый большой рост мобильности за год отмечен в таких сферах, как управление персоналом, строительство, образование и наука, продажи, медицина и фармацевтика, фитнес и салоны красоты. Во всех этих областях количество готовых к переезду кандидатов на 2% больше, чем в I квартале 2019 года. А вот в сферах маркетинга, рекламы и PR, а также IT и телекома готовность кандидатов к переезду за год уменьшилась на 5% и 4% соответственно.