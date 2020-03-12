Упрдор Прибайкалья сообщает о летнем ограничении движения тяжеловесного транспорта

В летний период при температуре свыше 32ºС движение тяжеловесных транспортных средств разрешается в период с 22.00 до 10.00.

Временное ограничение движения в летний период не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

В настоящее время приказ Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2020 году» направлен на государственную регистрацию в Минюст России. В случае государственной регистрации вышеуказанный приказ подлежит официальному опубликованию и вступит в силу через 10 дней после дня его опубликования.

Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничивать на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в Иркутской области:

Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск

км 1166+800 – км 1867+000

обход г. Иркутска (км 0+000 – км 23+940)

Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита

км 21+929 – км 100+000

А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск