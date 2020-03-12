Из-за ослабления рубля автомобили в РФ подорожают на 10%

Опрошенные «Известиями» эксперты сообщают, что из-за ситуации с рублем цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10%.

Компания Renault и российский автогигант «АвтоВАЗ» уже предупредили о корректировке ценников своих моделей, другие автопроизводители пока что «оценивают риски». Правительство вынуждено будет поддержать автопроизводителей, для этого придется вновь пойти на расширение программ стимулирования спроса на новые авто. Однако этот год так или иначе закончится для автопрома России падением сбыта и производства, убеждены эксперты, считают эксперты.

Текущее падение российского рубля хоть и не по пунктам, но вполне совпадает с ситуацией, сложившейся на авторынке России в 2014 году, также вызванной стремительным снижением цен на нефть. О том, что цены на новые автомобили вырастут, уже предупредили ряд автокомпаний. Так, российский «АвтоВАЗ» сообщил, что внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации — снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья.

«Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности в целом и для «АвтоВАЗа» в частности. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — рассказал «Известиям» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.