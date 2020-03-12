Ситуация в АО «Кремний» находится на постоянном контроле межведомственной рабочей группы

Задача группы, в которую вошли представители министерств экономического развития, труда и занятости, природных ресурсов, других ведомств - выработать механизмы по стабилизации ситуации в акционерном обществе «Кремний», сообщают в областной администрации.

11 февраля состоялась встреча исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и управляющего директора АО «Кремний» Владимира Крючкова. Речь шла о текущем состоянии дел на предприятии и его возможной временной консервации.

Глава региона подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в сохранении предприятия. Было заявлено, что на системной основе будет отслеживаться ситуация на АО «Кремний».

По предложению рабочей группы на предприятии прошли консультации по вопросам структурно-штатных изменений, дальнейшей модернизации производства, а также рассмотрены возможные варианты оказания мер государственной поддержки завода. На основании принятых компанией вариантов будут сформированы соответствующие ходатайства в Минэкономразвития и Минпромторг России.

Как отметили в министерстве труда и занятости Иркутской области, на заседании управляющего комитета, которое состоялось в Москве, принято решение о работе предприятия в штатном режиме до конца 2020 года. Сегодня АО продолжает работу.