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Ситуация в АО «Кремний» находится на постоянном контроле межведомственной рабочей группы 

12 марта 2020

Задача группы, в которую вошли представители министерств экономического развития, труда и занятости, природных ресурсов, других ведомств - выработать механизмы по стабилизации ситуации в акционерном обществе «Кремний», сообщают в областной администрации.

11 февраля состоялась встреча исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и управляющего директора АО «Кремний» Владимира Крючкова. Речь шла о текущем состоянии дел на предприятии и его возможной временной консервации.  

Глава региона подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в сохранении предприятия. Было заявлено, что на системной основе будет отслеживаться ситуация на АО «Кремний».  

По предложению рабочей группы на предприятии прошли консультации по вопросам структурно-штатных изменений, дальнейшей модернизации производства, а также рассмотрены возможные варианты оказания мер государственной поддержки завода. На основании принятых компанией вариантов будут сформированы соответствующие ходатайства в Минэкономразвития и Минпромторг России. 

Как отметили в министерстве труда и занятости Иркутской области, на заседании управляющего комитета, которое состоялось в Москве, принято решение о работе предприятия в штатном режиме до конца 2020 года. Сегодня АО продолжает работу. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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