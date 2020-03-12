Коллекционные женские сумки лидируют в рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши

Согласно данным The Wealth Report 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank, первое место в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII) занял новичок – коллекционные женские сумки.

Женский аксессуар по состоянию на IV квартал 2019 года подорожали на 13% в годовой динамике и опередили лидера 2018 года – редкий виски (+5% за год). При этом в десятилетней ретроспективе виски по-прежнему демонстрирует самый существенный рост стоимости – на 564%.

В KFLII рассматриваются коллекционные женские сумки марки Hermès, которые выросли в цене за 10 лет более чем вдвое (+108%). Себастьян Дути, директор исследований рынка искусства Knight Frank, отмечает:

«Формирование индекса для женских сумок стало возможным только сейчас благодаря той частоте, с которой многие шедевры этой категории предлагаются сегодня на аукционах. Хотя сумки, выпускаемые другими премиальными брендами, например Chanel и Louis Vuitton, также привлекательны для коллекционирования, именно изделия марки Hermès продаются по самым высоким ценам и считаются наиболее популярными».

Согласно KFLII, по годовому темпу роста цен женские сумки опередили марки (+6%), виски и предметы искусства, для которых был зафиксирован 5%-й рост. Еще один сильный рыночный актив последних лет – классические автомобили – упал в цене на 7%. В целом индекс KFLII, отражающий средневзвешенную стоимость каждого класса активов, снизился на 1% за год.

Однако, если рассматривать динамику стоимости предметов роскоши за последние 10 лет, то редкий виски по-прежнему возглавляет рейтинг с показателем в 564%, за ним следуют автомобили (+194%) и монеты (175%). Индекс KFLII вырос на 141%.

Эндрю Ширли, партнер Knight Frank, отмечает: «Женские сумки, как и другие предметы инвестирования в увлечения (например, редкий виски, стоимость которого резко выросла в последние годы), все чаще рассматривают как отдельный инвестиционный класс, равно как и самые привлекательные модные аксессуары. Коллекционеры готовы тратить сотни тысяч долларов на самые редкие или желанные экземпляры».

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Russia, объясняет:

«Сумки все чаще рассматриваются не только как желанные модные аксессуары, но и как самостоятельный инвестиционный класс. Во многом популярность этого направления инвестиций можно объяснить тем, что некоторые сумки выступили в качестве лотов на аукционах с очень высокими ценниками. Так, в 2016 году сумка Constance от Hermès была продана на аукционе Christie’s за $89 тыс. Годом позже Birkin от Hermès была продана на том же аукционе уже за $386 тыс., а в 2019 году Kelly от Hermès была продана на аукционе Christie’s за $241 тыс.».

Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia, отметил:

«Резкий интерес к сумкам как предметам коллекционирования и инвестирования во многом обусловлен новой философией потребителя: мода на винтажные вещи и отказ от перепроизводства повлияли на рынок. Как следствие раритетные сумки премиум-сегмента стремительно выросли в цене: за прошедший год прирост составил 13%, а за десятилетие – 108%. Вторая яркая тенденция – спад в сегменте раритетных автомобилей (-7%). Во многом это связано с тем, что рынок покинули спекулятивные инвесторы, которые значительно стимулировали спрос. Тем не менее, изменение на 7% – временное явление с несущественными масштабами: за последние 10 лет раритетные автомобили выросли в цене на 194%».

Рекордные продажи были совершены по ряду классов предметов роскоши, например:

Rabbit, скульптура из нержавеющей стали 1986 года Джеффа Кунса – самая дорогая работа, проданная живым художником на аукционе. Christie’s, $91 млн;

Macallan Fine&Rare 60-летней выдержки 1926 года установил новый мировой рекорд по стоимости бутылки виски. Sotheby’s, £1,5 млн;

Hanyu Ichiru Malt Full Card Series принадлежит рекорд по цене продажи коллекции виски. Bonhams, 7,2 млн гонконгских долларов;

Сумка Hermès Himalaya Birkin Niloticus Crocodile 30 с 18-каратным белым золотом и бриллиантовым обрамлением продана на аукционе Christie's за 2 млн гонконгских долларов;

The Birds of America из рисунков Джона Джеймса Одюбона, опубликованных в 1827-1838 гг. Sotheby’s, $6,4 млн;

Constant Change Тони Крэгга – новый рекорд скульптора. Аукцион послевоенного и современного искусства Bonhams, £850 тыс.;

Nike Moon Shoe 1972 года – новый мировой рекорд среди кроссовок. Sotheby’s и Stadium Goods, $437,5 тыс.;

Суперкар McLaren F1 LM spec 1994 года установил рекорд для этой модели. RM Sotheby’s, $19,8 млн;

Patek Philippe Grandmaster Chime – самые дорогие часы, проданные на аукционе. Christie’s, 31 млн швейцарских франков;

Коллекция из 12 бутылок Domaine de la RomanéeConti 1990 года – рекорд по продаже частной коллекции вин. Sotheby’s, 2,7 млн гонконгских долларов;

Часы Thomas Tompion, изготовленные в 1693 году для короля Вильгельма и королевы Марии, побили рекорд среди лондонских мебельных производителей. Bonhams, £1,9 млн;

Браслет Cartier 1927 года с сапфирами и бриллиантами был продан Sotheby’s за 6,1 млн швейцарских франков – это одна из самых высоких цен, когда-либо уплаченных за браслет на аукционе;

The Black Strat Fender Stratocaster, на которой играл Дэвид Гилмор из Pink Floyd во время записи культового альбома Dark Side Of The Moon, был продан на аукционе Christie's почти за $4 млн, несмотря на максимальную оценку в $150 тыс.

Как показывают результаты опроса мнений в The Wealth Report 2020, большинство ультрахайнетов планируют сохранить или увеличить долю своих вложений в коллекционные предметы роскоши. Среди российских ультрахайнетов 50% респондентов планируют оставить долю вложений на прежнем уровне, а еще 36% рассчитывают ее увеличить.