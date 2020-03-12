В 2019 году самыми активно растущими брендами России стали «Детский мир», Familia и «М.Видео»

Согласно данным Knight Frank, компания «Детский мир» – открыла 85 магазинов в 13 регионах России, а сеть offprice магазинов Familia – за год ввела 46 новых магазинов в 20 регионах страны.

Среди операторов формата DIY больше всего открытий пришлось на сети «Леруа Мерлен» (11 гипермаркетов и два магазина нового городского формата) и HOFF (три гипермаркета и восемь магазинов мини-формата). Помимо этого, в Дмитровском городском округе открылся самый крупный в России логистический центр «Леруа Мерлен».

В прошедшем году крупнейшая на Северо-Западном и в Приволжском федеральном округе федеральная сеть магазинов товаров по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» вышла за пределы своих регионов и открыла первые магазины в Архангельске и Северодвинске. Кроме этого, в 2019 году «Улыбка радуги» запустила 16 собственных магазинов в Вологодской области.

Крупнейший по объему выручки продуктовый ритейлер X5 Retail Group за счет развития сети «Перекресток» увеличил присутствие в четырех городах России – Пскове, Брянске, Старом Осколе и Нижнем Тагиле.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» за 2019 год увеличила свою сеть на 97 магазинов, включая 38 магазинов «М.Видео», 45 – «Эльдорадо» и 14 магазинов – M-mobile – небольшие магазины с акцентом на цифровые товары. Новые магазины брендов «М.Видео» и «Эльдорадо» были открыты в пяти городах России: Казань, Десногорск, Ярославль, Петропавловск-Камчатский, Челябинск.

Из сегмента кафе и ресторанов сеть «Папа Джонс» открыла новые точки в Нижневартовске и Сургуте, Starbucks расширился в Казани.

За прошедший год спортивный ретейлер Decathlon запустил новые магазины в Королеве, Домодедово и Красноярске. Его конкурент, российская сеть «Спортмастер» открыла крупнейший инновационный распределительный центр в Екатеринбурге и новые магазины в Грозном, Севастополе, Нижнем Новгороде и Выборге.

Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank: «Сокращение объема ввода новых торговых центров в столице и в крупных городах-миллионников России стимулирует экспансию как федеральных, так и международных брендов, работающих на региональных рынках, в новые локации. В прошлом году мы наблюдали активный рост сетей именно за счёт выход в города с населением менее 300 тыс. человек, и в соседние регионы, особенно в ЦФО, СЗАО и ДВФО».