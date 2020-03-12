Средняя зарплата директора по маркетингу в Иркутске составляет 159 тыс. рублей в месяц

По данным Superjob, директор по маркетингу в этом городе получает в среднем 159 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 230 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем – 212 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 161 000 рублей, в Екатеринбурге – 177 000 рублей, во Владивостоке – 196 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 166 000 рублей, в Челябинске – 156 000 рублей, в Омске – 145 000 рублей в месяц. В соседних городах ситуация следующая: в Красноярске средний доход аналогичного специалиста составляет 156 000 рублей, в Чите – 166 000 рублей, в Улан-Удэ – 145 000 рублей в месяц.