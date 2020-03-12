Группа инструкторов Российского университета спецназа устроит марш-бросок по льду Байкала

Об этом шел разговор сегодня, 12 марта, во время рабочей встречи врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и руководителя группы Даниила Мартынова, сообщают в областной администрации.

Он является помощником Главы Чеченской Республики и сообщил, что по поручению Рамзана Кадырова этот переход посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В марш-броске участвует девять человек, один из которых остается в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах за пять дней должны пройти по всему периметру Байкала, это две тысячи километров. Группа полностью готова к автономному существованию, имея технику, снаряжение, экипировку, запас горючего и продовольствия. Старт перехода – 14 марта.

Переход по поручению Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками Росгвардии Виктора Золотова проводится в рамках подготовки к большим стратегическим учениям этого рода войск. Их проведение планируется в районе озера Байкал в конце текущего года. Цель – отработка тактических действий, апробация новейших образцов высокопроходимой техники – снегоходов и арктических багги.

–Ваш марш-бросок должен проходить под эгидой руководства Чеченской Республики и Иркутской области. Считаю необходимым в целях безопасности дважды в сутки выходить на связь, – предложил Игорь Кобзев Даниилу Мартынову.