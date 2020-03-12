Больше половины россиян сталкивались с задержками или невыплатой зарплат

При этом боролись за зарплату только 34% респондентов.

Сервис Работа.ру выяснил, сталкивались ли жители России с задержками зарплаты, и готовы ли они пойти на крайние меры, чтобы добиться справедливости. В опросе приняли участие более 5200 пользователей сервиса из всех регионов России.

Больше половины опрошенных отметили, что хотя бы однажды получали зарплату с задержкой или вовсе оставались без денег. В такой ситуации оказывались 53% респондентов. Оставшимся 47% работодатель всегда платил вовремя.

Большинство опрошенных (48%) не пытались воздействовать на работодателя, чтобы получить зарплату. Те, кто обсуждал проблему с начальством, чаще всего пытались сыграть на эмоциях и угрожали уволиться — такой опыт был у 17% респондентов.

Другие боролись за справедливость на официальном уровне: 15% опрошенных жаловались на работодателя в соответствующие государственные органы (Федеральную службу по труду и занятости, Роструд). А вот в силу социальных сетей верят немногие — лишь 2% пользователей пытались таким образом привлечь внимание к задержкам зарплат. В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали личные беседы с начальством, увольнение и поиск другой работы.

Моральный ущерб от задержки зарплаты стоит дорого — 63% респондентов отметили, что хотели бы получить компенсацию в двойном размере задержанной суммы.

Каждый пятый хотел бы, чтобы работодателя официально оштрафовали. Лишь 13% опрошенных готовы на крайние меры: подать в суд (4% респондентов) или добиться для работодателя уголовного преследования (9%).

Еще 5% опрошенных указали свой вариант ответа. Многие писали о компенсации, но готовы согласиться на процент от оклада за каждый неоплаченный день работы. Для кого-то было бы достаточно извинений, если причина для задержки зарплаты была уважительной.

«Большинство россиян не понаслышке знают, что такое задержка зарплаты. Но лишь 34% хоть как-то боролись за свое право на оплату труда. А ведь даже частичная невыплата зарплаты свыше трех месяцев может обернуться для руководителя организации лишением свободы. К счастью для работодателей, лишь 9% россиян хотели бы такого сурового наказания для начальства. Но работодателям стоит помнить, что конкуренция на рынке труда возрастает, а справедливая и своевременная оплата остается одним из конкурентных преимуществ», — говорит Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.