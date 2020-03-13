Падение рубля вызовет ажиотаж на рынке недвижимости

Однако бум продлится недолго, сообщают эксперты IRN.RU.

Цены на нефть и курс рубля восстановятся еще очень не скоро. Из-за превышения предложения над спросом нефть постепенно дешевела и до срыва сделки между РФ и ОПЕК.

Предложение выросло на фоне увеличения добычи сланцевой нефти, а спрос упал из-за эпидемии коронавируса. Дополнительный фактор в виде ценовой войны между Саудовской Аравией и Российской Федерацией не оставляет аналитикам надежд на скорый отскок барреля. Более того, по прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие недели цена Brent может упасть и до $20 за баррель.

В первую очередь такая ситуация грозит рынку недвижимости проблемами с ипотекой. После значительного ослабления рубля Центробанк, скорее всего, повысит ставки, чтобы сдержать инфляцию. Согласно прогнозам аналитиков она может вернуться на уровень 2014 года, когда на фоне девольвации рубля ставка поднялась до17%. При этом даже незначительное – в пределах 1-2 п.п. – повышение ключевой ставки приведет к увеличению стоимости ипотеки и в перспективе – к дальнейшему сокращению спроса на рынке недвижимости.

Однако в ближайший месяц обвал рубля, наоборот, может спровоцировать резкий рост спроса на рынке недвижимости. Как и в конце 2014 года, люди побегут покупать квартиры, чтобы перевести сбережения в ликвидные активы.

В этом случае застройщикам, которые обязаны обслуживать кредиты, придется наращивать объемы застройки, чтобы обеспечить финансовую подушку. Даже с риском недополучить часть прибыли. В конце концов, лучше продать со скидкой 3-5-7%, чем вообще не продать и в итоге получить кассовый разрыв, как это случилось со многими в 2015 году.

Ведь ажиотаж быстро выдохнется - финансовые ресурсы покупателей остаются крайне ограниченными, а спрос – очень чувствительным к цене, в чем застройщики могли убедиться совсем недавно.

Напомним, даже несмотря на удешевление ипотеки, спрос на кредиты и новостройки во второй половине прошлого года падал. Все потому, что девелоперы перестарались с повышением цен, понадеявшись на ажиотаж в связи с переходом на эскроу. На смену ажиотажу неизбежно придет стагнация, так как спрос будет исчерпан на многие месяцы вперед.

Цены на нефть и рубль упали не навсегда. Ценовая война между традиционными производителями черного золота в первую очередь угрожает сланцевым компаниям, у которых значительно выше себестоимость барреля. Поэтому чем дешевле будет баррель, тем больше обанкротится сланцевых компаний. Их уход обеспечит снижение объемов предложения и сбалансирует рынок.

С российским бюджетом тоже ничего непоправимого не случится. Власти имеют в запасе достаточно твердой валюты, чтобы более-менее спокойно дождаться восстановления цен на нефть.

Так что ничего катастрофического не происходит. Все это мы уже проходили, и не раз. Цены на нефть и рубль падали в 2008-2009 и 2014-2015 гг., новые болезни появляются регулярно.

Просто в нынешних условиях застройщикам нужно иметь повышенный запас прочности, чтобы пересидеть и падение нефти с рублем. А для этого нужно создавать финансовую подушку безопасности, наращивая объемы продаж и не боясь продешевить. Потому что хотя потенциальный спрос на жилье продолжает оставаться высоким, платежеспособный спрос ограничен. А потому выиграет тот, кто сможет предложить покупателю наиболее качественный продукт по самой привлекательной цене.