Администрация Иркутска через суд отстояла территорию для строительства школы и детского сада

Администрация города Иркутска в судебном порядке добилась защиты прав жителей микрорайонов Лисиха и Байкальский на социальные объекты, строительство которых запланировано на ближайшие годы.

Как пояснил начальник департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска Владимир Григорьев, на улице Дальневосточной в Иркутске существует острая необходимость обеспечения населения объектами образования в пешей доступности. При этом из-за отсутствия свободных земельных участков необходимо было принять меры к созданию в будущем объектов социального назначения. В этой связи администрацией был утвержден проект планировки данной территории, где было предусмотрено размещение общеобразовательной школы на 1500 мест и детского сада на 220 мест.

– Потенциальный застройщик земельных участков, где проектом планировки были предусмотрены объекты образования, не согласился с действиями администрации и обратился в суд с требованием об оспаривании проекта планировки, мотивируя это планами по возведению многоквартирного жилого дома. Кировский районный суд города Иркутска поддержал позицию мэрии и отказал в удовлетворении требований застройщика в связи с необходимостью реализации публичных интересов населения города Иркутска и защиты прав граждан, закрепленных Конституцией Российской Федерации, – отметил Владимир Григорьев.

Кроме того, как пояснили в мэрии, утверждение проекта планировки на указанную территорию позволило также исключить возможность точечной застройки, борьбу с которой городские власти ведут с 2015 года. Для этого разработанная и принятая мэрией градостроительная документация на территории всего города Иркутска предусматривает определенные условия и параметры, которые необходимо учитывать при проектировании будущих объектов, сообщает пресс-служба мэрии.