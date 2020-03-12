Не время для покупок акций, глобальные рынки акций вступили в медвежий тренд - аналитики Альфа-Банка

Эксперты Альфа-Банка предупреждают, сейчас не время для покупок акций на снижении. После сильных распродаж минувшей пятницы и падения рынков в понедельник, когда наблюдались самые сильные распродажи с момента финансового кризиса 2008 г., глобальные рынки акций вступили в медвежий тренд. Если цены на нефть сохранятся на уровне примерно 35$/барр. в ближайшем будущем, то курс рубля закрепится у отметки 75 руб./$, считают аналитики Альфы.

Глобальные рынки акций вступили в нисходящий тренд

С 19 февраля ключевые глобальные рынки опустились почти на 20%, включая долларовый индекс РТС на момент закрытия пятницы. Рублевый индекс Московской биржи находился в немного лучшей форме и снизился на 9,0% к закрытию торгов 6 марта. Новость о том, что Россия не поддержала предложение OPEC в отношении более сильного сокращения добычи на 1,5 млн барр в сутки, негативно сказалась и на российском индексе ГДР в понедельник, когда российский рынок акций был закрыт по случаю 8 Марта, и на индексах РТС и Московской биржи сегодня утром.

Срыв сделки ОПЕК+ сильно разочаровал рынок

В минувшую пятницу Россия преподнесла глобальным рынкам сюрприз, отказавшись продлить нынешнюю сделку OPEC+, а Саудовская Аравия уже в выходные эскалировала конфликт, объявив, во-первых, что она не будет продлевать существующую сделку, срок которой истекает 31 марта, и, во-вторых, заявив о том, что она откроет “нефтяной кран” и будет продавать дешевую нефть. Нынешнее финансовое положение России в нефтяной войне гораздо лучше, чем это было обычно; кроме того, Россия находится и в более выгодной ситуации в сравнении с Саудовской Аравией. Дело в том, что в России плавающий валютный курс, тогда как риал Саудовской Аравии привязан к доллару.

Коронавирус как угроза глобальной рецессии

В ближайшие несколько недель, а, возможно, и месяцев настроение на рынках будут определять опасения по поводу последствий эпидемии коронавируса и уровни цены на нефть; поэтому любой сценарий на ближайшие три-шесть месяцев весьма спекулятивен. Италия сейчас полностью закрыта с тем, чтобы предотвратить распространение вируса дальше по миру; в стране зафиксировано 9 000 инфицированных и 463 летальных исхода. Франция, Германия и Испания также испытывают резкий рост количества пораженных; число инфицированных резко растет по всей Европе. Эпидемия также распространяется и в США, что ведет к закрытию заводов и офисов и угрожает дальнейшими перебоями в цепочках поставок. Авиаперевозчики и туроператоры особенно чувствительны к эпидемии, что негативно отразится на экономическом росте в оставшуюся часть 1К20 и 2К20.

Курс рубля относительно устойчив

Сегодняшнее открытие валютного рынка в России прошло лучше, чем можно было ждать, что говорит об эффективности действий ЦБ и о привыкании экономики к высокой волатильности. Мы не видим причин для резкого ужесточения монетарной политики, сохранение неизменной ставки на ближайших заседаниях выглядит адекватным ответом. Минфин вряд ли будет пересматривать бюджетное правило и на данный момент ведомство будет покрывать бюджетный дефицит за счет продажи средств ФНБ, что должно поддержать курс рубля.

По расчетам аналитиков Альфа-Банка, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$ при цене на нефть $50/барр. и что снижение нефти на каждые 10$/барр. вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$. Таким образом, мы считали, что если цены на нефть сохранятся на уровне примерно 35$/барр. в ближайшем будущем, курс рубля закрепится у отметки 75 руб./$. Однако сегодня на открытии рынок был сильным, реагируя на меры российских властей поддержать валютный рынок – ЦБ объявил об отмене покупок валюты в рамках бюджетного правила и начал продавать валюту от имени Минфина. Кроме того, ЦБ расширил механизмы предоставления валютной и рублёвой ликвидности, а также задействует пруденциальные меры смягчения кредитных требований к отраслям, пострадавшим от эпидемии в Китае, это поможет смягчить эффект финансовой волатильность на реальный сектор.

Все эти меры должны ослабить краткосрочную нервозность на рынке согласно расчетам аналитиков, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$ при цене на нефть $50/барр. и что снижение нефти на каждые 10$/барр. вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$. Таким образом, эксперты Альфа-Банка считают, что если цены на нефть сохранятся на уровне примерно 35$/барр. в ближайшем будущем, курс рубля закрепится у отметки 75 руб./$. По всей видимости, на ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70-75руб/дол чтобы не допустить роста нервозности.

Меры поддержки

После того как ФРС, Банк Канады и Банк Австралии понизили свои ставки на 50 б. п., инвесторы ожидают больших стимулов в связи с эпидемией. Сейчас все наблюдают за тем, как поведут себя в ближайшие дни ЕЦБ и Банк Японии: будут ли они понижать ставки или же предоставят бюджетные стимулы? Рынок учитывает еще одно понижение ставки ФРС на 50 б. п. на заседании 18 марта, хотя существует мнение и о том, что ФРС может провести еще одно внеочередное понижение с целью поддержать рынки капитала и экономику США.

Банк Англии (его текущая ставка составляет 0,75%) встречается 26 марта; рынок заложил понижение ставки на 50 б. п.; Банк Англии может провести внеочередное понижение ставки накануне заседания. Дональд Трамп заявил, что он предложит временное снижение налога на зарплату и оплаченный больничный лист для почасовых рабочих, которые не могут работать из-за эпидемии. Вчера МВФ призвал правительства всех стран объединить свои усилия и оказать финансовую поддержку мировой экономике, в том числе предоставить меры поддержки рабочим и бизнесу.

МВФ предупредил, что в результате эпидемии рост мировой экономики замедлится до уровня ниже 2,9% (то есть ниже уровня 2019 г.). Лидеры европейских держав активизировали свои усилия в борьбе с экономическими последствиями быстро распространяющегося коронавируса после того как правительство Германии предоставило пакет мер в помощь пострадавшим от эпидемии компаниям. Италия выделила EUR8,4 млрд на борьбу с коронавирусом.

Не время для покупок на снижении, но есть защитные активы

Российский рынок акций сильно пострадал в последние недели, опустившись примерно на 15% и на 27% с начала года. Снижение акций произошло из-за сочетания нескольких факторов – это и опасения, связанные с эпидемией, и перебои в мировой цепочке поставок, и обвал цен на нефть. Более ликвидные активы пострадали особенно сильно, и российские голубые фишки сейчас торгуются с низкими оценками стоимости. Более рискованные активы будут оставаться под давлением в связи с негативными последствиями коронавируса. В условиях угрозы глобальной рецессии трудно сказать, достигли ли рынки дна; однако мы по-прежнему уверены в акциях российских золотодобывающих компаний – PLZL, POLY, POG. MNOD – по-прежнему защитный актив – палладий торгуется близко к уровню $2 500/унцию. Экспортеры также привлекательны на фоне ослабления рубля, мы также хотели бы выделить акции российских сталелитейных компаний (NLMK, SVST, EVR). Банки и компании нефтегазового сектора, вероятно, будут испытывать давление на краткосрочном горизонте.