Десятикратный рост: Raiffeisen TechCenter отмечает пятилетие в Омске

Центр разработки ИТ-решений Райффайзенбанка Raiffeisen TechCenter отмечает пятилетие. В его итогах — десятикратный рост команды, ряд технологических запусков и образовательных проектов для ИТ-специалистов города.

Raiffeisen TechCenter открылся в Омске 12 марта 2015 года как расширение московской IT-команды Райффайзенбанка. С тех пор его штат вырос с 30 до более чем 320 человек, а в команде сейчас представлены все ИТ-профессии, которые есть в Москве, и уникальные функции технической поддержки.

При непосредственном участии экспертов RTC Райффайзенбанк в числе первых запустил сервис мобильных кошельков для подключения Samsung Pay и Apple Pay, Систему быстрых платежей, а также у него появилось семейное дистанционное обслуживание, мобильное приложение для обучения детей финансовой грамотности и другие сервисы.

Сосредоточенная в RTC служба технической поддержки обслуживает весь штат сотрудников Райффайзенбанка — это почти 10 тысяч человек, — и клиентов цифровых сервисов. «Наша команда работает с самыми современными решениями на рынке, — отмечает руководитель службы технической поддержки Райффайзенбанка Александр Денисов. — Мы внедряем технологии автоматизации, которую могут позволить себе только крупные компании с большим количеством рабочих мест. В нашей команде пилотируются инновации, которые затем применяются в сервисах для клиентов. Всё это требует высокой квалификации специалистов, поэтому мы вкладываемся в обучение и развитие наших сотрудников».

За пять лет Raiffeisen TechCenter превратился из экспериментальной площадки в уверенного игрока регионального ИТ-рынка. Сейчас RTC входит в число крупнейших налогоплательщиков Омска среди банков.

«Мы собрали потрясающую команду и теперь хотим сосредоточиться на её развитии, — отметил руководитель Raiffeisen TechCenter Юрий Лапшиков. — Мы организовали свой тренинг-центр с программами, разработанными специально под нас, для решения любых рабочих задач: от развития технических навыков до практик наставничества».

С 2018 года в сотрудничестве с Омским государственным университетом RTC регулярно проводит Школы тестирования для молодых специалистов. Программы совмещают теоретическую базу по профессии тестировщика и оплачиваемую стажировку в команде банка. Также RTC проводит Школы для начинающих разработчиков, аналитиков и технических администраторов. За 2019 год стажерами Техцентра стали более 50 человек, половина из которых уже переведены в штат компании.

В 2020 году для этого появятся дополнительные возможности — команда Техцентра обретет новый дом. Офис разместится в здании бывшего Омского агрегатного завода (Омскагрегат), сейчас там идёт ремонт. Площадка рассчитана на всю команду RTC с учётом будущего роста, отдельные зоны будут выделены под обучение и проведение открытых мероприятий. Всё это создаст возможности для обмена опытом на уровне городского ИТ-сообщества и совместного развития.