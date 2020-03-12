Новости

BaikalFuture: Студенты ИГУ предложили продвигать бренд Байкальского региона

12 марта 2020

Предложения студентов Сибирско-американского факультета менеджмента ИГУ будут учтены при формировании Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на ближайшие десять лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня на закрытии университетской стратегической сессии.

Мероприятие проходило два дня, в нем приняли участие девять команд студентов под руководством кураторов - руководителей компаний крупного и среднего бизнеса. Ключевым направлением работы стало создание бренда Байкальского региона – BaikalFuture, который позволит продвигать товары и услуги местных производителей на внешнем рынке, а также развивать сферу туризма, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Не время для покупок акций, глобальные рынки акций вступили в медвежий тренд - аналитики Альфа-Банка
Негативный внешний фон приведёт к дальнейшему падению российских индексов
Коронавирус добрался до банков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании