BaikalFuture: Студенты ИГУ предложили продвигать бренд Байкальского региона

Предложения студентов Сибирско-американского факультета менеджмента ИГУ будут учтены при формировании Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на ближайшие десять лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня на закрытии университетской стратегической сессии.

Мероприятие проходило два дня, в нем приняли участие девять команд студентов под руководством кураторов - руководителей компаний крупного и среднего бизнеса. Ключевым направлением работы стало создание бренда Байкальского региона – BaikalFuture, который позволит продвигать товары и услуги местных производителей на внешнем рынке, а также развивать сферу туризма, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.