Особый противопожарный режим в Иркутской области будет введен с 1 апреля

Особый противопожарный режим в лесах будет введен в южных районах Иркутской области с 1 апреля, на севере региона – с 1 мая. Об этом стало известно сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по организации мер пожарной безопасности и тушения лесных и ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Прибайкалья. Провел заседание исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

До охотпользователей области уже доведено, что в случае несвоевременного реагирования при возникновении лесных пожаров на территориях их угодий, будут применяться меры административной ответственности. Территориальным управлениям минлеса поручено до 20 марта заключить соглашения о проведении совместных рейдов с подразделениями полиции и Федерального агентства по рыболовству на территории лесного фонда.

Для патрульных и патрульно-маневренных групп министерства лесного комплекса и межведомственных соединений по федеральному проекту «Сохранение лесов» в этом году приобретается 12 единиц лесопатрульной техники, а также 63 единицы, которые практически могут быть задействованы для рейдов в лесном фонде и на прилегающих к лесу территориях. Для патрулирования на водных маршрутах закупается 10 маломерных речных судов. Также в профилактических мероприятиях будет задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов. В местах традиционного отдыха населения и подъездных путях к ним будет установлено 60 фотоловушек.

Через неделю на юге региона прогнозируется сход снежного покрова, и Лесхоз Иркутской области начнет профилактические отжиги сухой растительности. Они будут проводиться в местах, где в случае возникновения огня существует опасность его перехода на земли лесного фонда. В общей сложности предстоит отжечь больше 9,5 тыс. га, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.