Новости

Аэрофлот снизил тарифы на международные перевозки

12 марта 2020

Аэрофлот сегодня снизил тарифы на международные пассажирские перевозки с целью поддержать доступность авиаперелетов.  На сайте компании сообщается, что новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет как ПАО «Аэрофлот», так и дочерние компании, находящиеся под его коммерческим управлением.

Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов РФ. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. При этом снижение распространяется на самые популярные тарифы класса Эконом, но не затрагивает путешествия в более высоких классах обслуживания — Комфорт и Бизнес.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Не время для покупок акций, глобальные рынки акций вступили в медвежий тренд - аналитики Альфа-Банка
Негативный внешний фон приведёт к дальнейшему падению российских индексов
Коронавирус добрался до банков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании