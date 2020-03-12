Аэрофлот снизил тарифы на международные перевозки

Аэрофлот сегодня снизил тарифы на международные пассажирские перевозки с целью поддержать доступность авиаперелетов. На сайте компании сообщается, что новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет как ПАО «Аэрофлот», так и дочерние компании, находящиеся под его коммерческим управлением.
Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов РФ. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. При этом снижение распространяется на самые популярные тарифы класса Эконом, но не затрагивает путешествия в более высоких классах обслуживания — Комфорт и Бизнес.
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Аэрофлот снизил тарифы на международные перевозки12 марта 2020
Аэрофлот сегодня снизил тарифы на международные пассажирские перевозки с целью поддержать доступность авиаперелетов. На сайте компании сообщается, что новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет как ПАО «Аэрофлот», так и дочерние компании, находящиеся под его коммерческим управлением.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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